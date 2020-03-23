Полиция задержала мошенника, который обещал тюменцам компенсации за вклады в 90-е

Изображение: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

Полиция задержала последнего участника преступной группы, которая в 2017 году обманным путем похищала деньги у тюменских пенсионеров. Аферисты обещали компенсации за денежные вклады, сгоревшие в 90-е годы.

Неизвестный, звонивший пенсионерам, сообщал, что вступил в силу закон, предписывающий вернуть населению потерянные деньги с учетом инфляции и в соответствии с текущим курсом доллара. Пожилым людям обещали компенсации до нескольких миллионов рублей, однако, чтобы их получить, якобы нужно было оплатить пошлину. Мошенники добивались от пенсионеров сумм размером от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

"Сначала стражи правопорядка выяснили, что в преступную группу входят три человека, которые действуют с территории Московской области. Вскоре были установлены их личности и местонахождение. Двоих злоумышленников задержали, третьему удалось скрыться", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Сейчас третий мужчина, подозреваемый в мошенничестве, задержан. Он рассказал, что его роль заключалась в установлении первичного контакта. У него в распоряжении имелась база данных стационарных телефонов, по которой он методично обзванивал.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, двое других участников преступной группы осуждены и находятся в местах лишения свободы.