В Тюмени ищут жертв мошенниц, обманывавших пенсионеров

Изображение: видео пресс-службы УМВД России по Тюменской области

В конце прошлого года в тюменскую полицию обратились две пенсионерки, которые сообщили, что неизвестные обманом завладели их деньгами. Накануне в правоохранительные органы об аналогичном преступлении заявила еще одна пожилая тюменка.

По версии следствия, две женщины приходили к пенсионерам домой и представлялись сотрудницами пенсионной организации. Под предлогом оплаты страховки за пенсионные накопления они забирали у пожилых тюменок деньги и скрывались. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Подозреваемые в мошенничестве были задержаны, в отношении женщин возбуждено уголовное дело.Сотрудники полиции полагают, что они причастны к ряду подобных преступлений. Всех, кто стал жертвой злоумышленниц или обладает какой-либо информацией о противоправных действиях, просят обращаться в правоохранительные органы по телефонам (3452) 291-600 или 02.