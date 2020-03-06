На трассе Курган — Тюмень пьяный водитель без прав устроил смертельную аварию

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП с одним погибшим и несколькими пострадавшими произошло на 110-м километре трассы Курган — Тюмень в Исетском районе около двух часов ночи сегодня, 6 марта.

29-летний автомобилист на "Ладе" 99-й модели выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, в котором ехала семья из Кургана.

"В результате аварии погиб пассажир "Лады", житель Упоровского района, ехавший на переднем сиденье, 9 марта ему могло бы исполниться 36 лет. Травмированы 24-летние водитель и пассажирка иномарки, а также их 5-летняя дочка, находившаяся в детском кресле", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Как оказалось, водитель "Лады" был пьян. Показания алкотестера составили 0,48 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В этом году житель села Ингалинское Упоровского района уже трижды задерживался сотрудниками ГИБДД за управление автомобилем в состоянии опьянения. По решению суда 2 раза он отбыл административный арест 10 и 12 суток, а сейчас привлекается к уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.