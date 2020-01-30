Тюмень за день: 30 января

18:00 30 января 2020
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Тюменские врачи спасли женщину с гортанью в 4 раза уже нормы

Любое ОРЗ или острый ларингит могли спровоцировать спазм гортани, когда просвет перекрывается полностью и человек задыхается.

На тюменских дорогах из-за превышения скорости произошло 760 ДТП

Каждый третий человек, погибший в ДТП в минувшем году, лишился жизни из-за превышения водителями скоростного режима.

Ущерб тюменской экологии в 2019 году оценили в 132 млн рублей

В числе наиболее распространенных преступлений — незаконная рубка лесных насаждений и незаконная охота.

В Тюменской области после пересмотра кадастровая стоимость объектов снизилась на 14%

В Тюменской области комиссией по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости в 2019 году рассмотрено 410 заявлений.

Теги: Тюмень за день
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