Тюмень за день: 30 января

Тюменские врачи спасли женщину с гортанью в 4 раза уже нормы
Любое ОРЗ или острый ларингит могли спровоцировать спазм гортани, когда просвет перекрывается полностью и человек задыхается.
На тюменских дорогах из-за превышения скорости произошло 760 ДТП
Каждый третий человек, погибший в ДТП в минувшем году, лишился жизни из-за превышения водителями скоростного режима.
Ущерб тюменской экологии в 2019 году оценили в 132 млн рублей
В числе наиболее распространенных преступлений — незаконная рубка лесных насаждений и незаконная охота.
В Тюменской области после пересмотра кадастровая стоимость объектов снизилась на 14%
В Тюменской области комиссией по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости в 2019 году рассмотрено 410 заявлений.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru