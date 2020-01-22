Высветился номер банка: у тоболяка похитили 200 тыс. рублей

15:07 22 января 2020
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Фото: pixabay.com

В Тобольске в полицию с заявлением о хищении денег с банковских счетов обратился 40-летний местный житель.

Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. При входящем звонке на экране мобильного высветился короткий номер телефона банка, поэтому тоболяк ничего не заподозрил.

Злоумышленник сказал, что осуществляет проверку клиентов, и для подтверждения личности необходимо сообщить кодовое слово. Мужчина сообщил конфиденциальные данные, вскоре с его счета списалось 233 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело, полиция ведет поиски злоумышленника.

Теги: мошенничество
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