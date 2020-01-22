Высветился номер банка: у тоболяка похитили 200 тыс. рублей

В Тобольске в полицию с заявлением о хищении денег с банковских счетов обратился 40-летний местный житель.
Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. При входящем звонке на экране мобильного высветился короткий номер телефона банка, поэтому тоболяк ничего не заподозрил.
Злоумышленник сказал, что осуществляет проверку клиентов, и для подтверждения личности необходимо сообщить кодовое слово. Мужчина сообщил конфиденциальные данные, вскоре с его счета списалось 233 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело, полиция ведет поиски злоумышленника.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru