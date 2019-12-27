От мошенников с фильтрами для воды пострадали 67 тюменцев

В Тюмени окончено расследование уголовного дела в отношении организованной группы из 13 человек, которые обвиняются в мошенничестве. Они продавали фильтры для очистки воды за высокую цену и, как правило, за счет кредита под большой процент.

Злоумышленники обзванивали потенциальных покупателей или осуществляли поквартирный обход и представлялись работниками компании по продаже фильтров для очистки воды. Тюменцам предлагали бесплатную проверку качества водопроводной или любой иной воды. Если человек соглашался, то в назначенное время к нему приходил злоумышленник и проводил мнимую проверку с помощью двух приборов, не предназначенных для этих целей, и убеждал купить устройство.

"Для более яркого эффекта он проводил простой эксперимент: набирал воду из-под крана, а также любую иную воду, имеющуюся у потерпевшего, в принесенные с собой пластиковые стаканчики и проводил мнимую проверку качества этой воды с помощью приборов ТДС-метра и электролизера. В результате такой проверки, в стакане появлялся заметный мутный осадок солей и минералов, в виде хлопьев, вода меняла свой цвет на темный, что со слов злоумышленника, свидетельствует о том, что в данной воде имеются посторонние вещества, примеси и бактерии, и данная вода непригодна и опасна для употребления. Затем "гость" проводил мнимую проверку с заранее подготовленной и принесенной с собой дистиллированной водой, которая не давала такого эффекта, оставалась чистой и прозрачной, что якобы свидетельствовало о том, что в данной воде отсутствуют вредные вещества, бактерии, соответственно данная вода пригодна и безопасна для употребления. Такой эффект злоумышленник объяснял уникальными, не имеющими аналогов в мире свойствами фильтра", — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Введенные в заблуждение тюменцы покупали товар по большой цене. Было установлено, что от мошеннических действий пострадали 67 тюменцев. Сумма причиненного ущерба составила более 4,4 млн рублей.

Перед судом предстанут 10 жителей Тюмени и Омска, еще 3 человека находятся в розыске. В скором времени материалы уголовного дела будут направлены в суд.