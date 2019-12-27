Директора тюменской фирмы осудили за мошенничество с двумя квартирами

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор директору ООО Компания "НовостройГрупп". Руководитель был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Компания "НовостройГрупп" поставляла стройматериалы застройщику, который должен был рассчитаться долей в виде двухкомнатной квартиры в строившемся жилом доме. В 2017 году директор получил от мужчины аванс в счет оплаты двухкомнатной квартиры, а после взял от женщины более 1,5 млн рублей за двухкомнатную квартиру. В итоге жилое помещение было передано первому покупателю.

Также в 2017 году руководитель получил 2,1 млн рублей еще от одной женщины за двухкомнатную квартиру в другом строившемся доме по улице Холодильной, не имея на нее никаких прав. Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, директор вернул потерпевшей 400 тыс. рублей.

Суд назначил тюменцу четыре с половиной года колонии общего режима и взыскал в пользу потерпевших более 3,2 млн рублей в возмещение ущерба.