На Иртыше два рыбака отравились газом

В Тобольском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в результате отравления газом.
14 декабря днем на льду реки Иртыш в районе деревни Малая Зоркальцева Тобольского района в палатке нашли двух рыбаков в бессознательном состоянии.
По предварительным данным, два жителя Свердловской области установили газовую горелку для обогрева, после чего у них случилось острое отравление продуктами горения пропана.
"В результате своевременно оказанной медицинской помощи одного из мужчин удалось спасти, второй мужчина 1975 года рождения скончался", — сообщает СУ СКР по Тюменской области. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
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