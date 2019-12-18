На Иртыше два рыбака отравились газом

В Тобольском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в результате отравления газом.

14 декабря днем на льду реки Иртыш в районе деревни Малая Зоркальцева Тобольского района в палатке нашли двух рыбаков в бессознательном состоянии.

По предварительным данным, два жителя Свердловской области установили газовую горелку для обогрева, после чего у них случилось острое отравление продуктами горения пропана.

"В результате своевременно оказанной медицинской помощи одного из мужчин удалось спасти, второй мужчина 1975 года рождения скончался", — сообщает СУ СКР по Тюменской области. Обстоятельства трагедии устанавливаются.