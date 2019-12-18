Тюменец лишился 150 тыс. рублей, пытаясь получить компенсацию за лекарство

13:11 18 декабря 2019
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Фото: pixabay.com

Крупную сумму денег выманили мошенники у 63-летнего жителя Тюмени. Злоумышленник позвонил мужчине и представился сотрудником государственного учреждения.

Мошенник знал, что тюменец заказывал дорогостоящие БАДы для лечения. Злоумышленник убедил мужчину, что продукция, которую он купил, некачественная и продается мошенниками. Чтобы вернуть стоимость товара, ему предложили оплатить страховку, транспортные и другие расходы. Затраченную сумму обещали вернуть. Тюменец перевел мошеннику 150 тыс. рублей, а после, распознав обман, обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, устанавливается личность злоумышленника.

Теги: мошенники
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