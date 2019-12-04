На трассе под Тюменью мужчину сбили на пешеходном переходе

Трагическое ДТП произошло сегодня, 4 декабря, на 14-м километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский в Тюменском районе.
Около половины восьмого утра автомобилем Mercedes-Benz был сбит 79-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте.
@Предварительно, наезд на пешехода произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Световозвращающих элементов на верхней одежде пешехода не было, — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
ГИБДД призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными на пешеходных переходах на загородных дорогах. При движении вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь видимые водителям световозвращающие элементы. Это требование правил дорожного движения.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru