На трассе под Тюменью мужчину сбили на пешеходном переходе

10:10 04 декабря 2019
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Трагическое ДТП произошло сегодня, 4 декабря, на 14-м километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский в Тюменском районе.

Около половины восьмого утра автомобилем Mercedes-Benz был сбит 79-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте. 

@Предварительно, наезд на пешехода произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Световозвращающих элементов на верхней одежде пешехода не было, — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

ГИБДД призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными на пешеходных переходах на загородных дорогах. При движении вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь видимые водителям световозвращающие элементы. Это требование правил дорожного движения.

Теги: гибель , пешеходы
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