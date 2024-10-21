Водитель ВАЗа сбил насмерть пешехода в Тюменском районе

10:11 21 октября 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Пешеход погиб накануне вечером под колесами автомобиля ВАЗ-2114  на 11-м километре  автодороги Тюмень-Салаирка-граница Свердловской области.

 По предварительным данным ГАИ, 49-летний мужчина шел по краю проезжей части неосвещенной дороги в попутном с движением транспорта направлении.  За рулем автомобиля ВАЗ-2114 находился 29-летний водитель с семилетним стажем вождения.

От полученных травм пешеход - житель поселка Новотарманский скончался на месте ДТП. Обстоятельства ДТП выясняются.

Прокуратура Тюменской области взяла на контроль проведение проверки по факту смертельного ДТП. "Прокуратурой  района будет дана оценка соблюдению требований законодательства  о безопасности дорожного движения, взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП , пешеходы , прокуратура , Тюменский район
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2024