Водитель ВАЗа сбил насмерть пешехода в Тюменском районе

Пешеход погиб накануне вечером под колесами автомобиля ВАЗ-2114 на 11-м километре автодороги Тюмень-Салаирка-граница Свердловской области.

По предварительным данным ГАИ, 49-летний мужчина шел по краю проезжей части неосвещенной дороги в попутном с движением транспорта направлении. За рулем автомобиля ВАЗ-2114 находился 29-летний водитель с семилетним стажем вождения.

От полученных травм пешеход - житель поселка Новотарманский скончался на месте ДТП. Обстоятельства ДТП выясняются.

Прокуратура Тюменской области взяла на контроль проведение проверки по факту смертельного ДТП. "Прокуратурой района будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту", - пояснили в пресс-службе ведомства.