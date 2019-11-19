Тюменке вместо купленного телефона прислали мужской парфюм

Жительница Тюменской области стала жертвой мошенников, купив телефон на одном из сайтов с доставкой.
Женщина увидела объявление о продаже сотового телефона в интернете и оформила заказ с доставкой через Почту России. Она пришла в отделение почты, произвела оплату и получила посылку. При вскрытии коробки вместо сотового телефона женщина обнаружила дешевый мужской парфюм. Тюменка обратилась в полицию, личности злоумышленников устанавливаются.
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