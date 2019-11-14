В Тюмени осудили руководителя, похитившего у фирмы 15 млн рублей

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор директору фирмы, который похитил у нее крупную сумму и проиграл на сайтах букмекерских контор.

По версии следствия, в 2017 году мужчина, являясь директором одной из тюменских фирм, украл более 15 млн рублей. Пропажа обнаружилась, когда банк приостановил операции по счету из-за задолженности по кредиту. По заявлению учредителя полиция возбудила уголовное дело. Как оказалось, директор фирмы растратил все деньги, делая ставки на сайтах букмекерских контор.

Мужчина был обвинен в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Он добровольно возместил 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В итоге суд назначил ему 3 года лишения свободы в колонии общего режима и взыскал с него в возмещение ущерба более 14,6 млн. рублей.