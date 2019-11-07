Мошенники сняли со счета тюменца крупную сумму

В Тюмени в полицию поступило два заявления от местных жителей. Злоумышленники украли у них крупные суммы денег с банковских карт.

Так, тюменец разместил объявление о продаже норковой шубы. Ему позвонил неизвестный и сказал, что готов на покупку и хочет внести задаток. Затем мошенник попросил сообщить код смс-сообщения, который пришел ему на телефон. Мошенник заверил, что деньги поступят в ближайшие минуты. Тюменец выполнили просьбу, аферисты завладели его банковскими реквизитами и похитили более 200 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает личность злоумышленников.