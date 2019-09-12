Лжеврач испугал тоболячку тяжелым заболеванием и выманил более 200 тыс. рублей

12:45 12 сентября 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

В Тобольске 80-летняя пенсионерка стала жертвой мошенника. Аферист представился главным врачом тюменской больницы и запросил крупную сумму, пообещав вылечить от серьезной болезни.

По телефону мошенник сообщил женщине, что у нее по результатам анализа крови, который она сдавала зимой, выявили редкое тяжелое заболевание. Он сказал, что болезнь можно вылечить дорогостоящим зарубежным лекарством, которое необходимо заказать в Санкт-Петербурге. Пенсионерка, испугавшись, перевела звонившему 137 тысяч рублей. Потом он вновь позвонил женщине и сказал, что лекарство доставили, но к нему необходимо докупить еще препарат стоимостью 95 тысяч рублей. Получив и эту сумму, аферист назначил пенсионерке встречу в тобольской больнице якобы для передачи препаратов, но так и не появился, а на звонки перестал отвечать.

Возбуждено уголовное дело. Полиция пытается установить личность злоумышленника.

Теги: мошенники
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2019