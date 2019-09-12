Лжеврач испугал тоболячку тяжелым заболеванием и выманил более 200 тыс. рублей

В Тобольске 80-летняя пенсионерка стала жертвой мошенника. Аферист представился главным врачом тюменской больницы и запросил крупную сумму, пообещав вылечить от серьезной болезни.

По телефону мошенник сообщил женщине, что у нее по результатам анализа крови, который она сдавала зимой, выявили редкое тяжелое заболевание. Он сказал, что болезнь можно вылечить дорогостоящим зарубежным лекарством, которое необходимо заказать в Санкт-Петербурге. Пенсионерка, испугавшись, перевела звонившему 137 тысяч рублей. Потом он вновь позвонил женщине и сказал, что лекарство доставили, но к нему необходимо докупить еще препарат стоимостью 95 тысяч рублей. Получив и эту сумму, аферист назначил пенсионерке встречу в тобольской больнице якобы для передачи препаратов, но так и не появился, а на звонки перестал отвечать.

Возбуждено уголовное дело. Полиция пытается установить личность злоумышленника.