Жителя тюменского села будут судить за кражу 5 тонн старого асфальта

В Омутинском районе в полицию поступило сообщение о пропаже асфальта, который при ремонте сняли с изношенного дорожного покрытия. За кражу был задержан житель села Ситниково.

42-летний мужчина погрузил 5 тысяч килограмм срезанного с дороги старого асфальта на тракторную телегу и попытался его вывезти, но был остановлен автоинспекторами.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, похищенный асфальт подозреваемый собирался использовать в личных целях. В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.