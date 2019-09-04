Жителя тюменского села будут судить за кражу 5 тонн старого асфальта

17:43 04 сентября 2019
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Фото: pixabay.com

В Омутинском районе в полицию поступило сообщение о пропаже асфальта, который при ремонте сняли с изношенного дорожного покрытия. За кражу был задержан житель села Ситниково.

42-летний мужчина погрузил 5 тысяч килограмм срезанного с дороги старого асфальта на тракторную телегу и попытался его вывезти, но был остановлен автоинспекторами. 

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, похищенный асфальт подозреваемый собирался использовать в личных целях. В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Теги: кража
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