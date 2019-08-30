Тюменка лишилась 180 тысяч рублей, решив получить компенсацию за лекарства

В Тюмени местная жительница стала жертвой телефонных мошенников.

Женщине поступил звонок с неизвестного номера, звонивший сообщил о возможности получения компенсаций за некачественные медикаменты. Для выполнения услуги мошенник попросил женщину перевести на банковский счет крупную сумму. Тюменка выполнила указания афериста. Сумма ущерба составила 180 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, полиция пытается установить личность злоумышленника.

Тюменцам рекомендует не сообщать свои банковские реквизиты, не оформлять кредиты по телефону и не переводить деньги. Для собственной безопасности лучше обращаться в отделение банка и уточнять все интересующие вопросы.