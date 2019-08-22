Жителю Ярково, распродавшему селянам незаконно спиленную древесину, дали 4 года

14:15 22 августа 2019
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Фото: pixabay.com

В Ярковском районе к реальному лишению свободы осужден местный житель, незаконно спиливший 49 берез и распродавший их местным жителям.

Ранее мужчина уже был осужден за незаконную рубку и сбыт древесины к лишению свободы условно, но в течение испытательного срока был вновь пойман на нелегальной рубке.

"К нему обратились трое жителей района по вопросу заготовки дров в выделенных для этого делянах. Мужчина согласился, однако решил снизить транспортные расходы и рубку осуществил в другом лесном массиве, на который у него не было разрешительных документов", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. 

Суд приговорил мужчину к 4 годам колонии общего режима и взыскал всю сумму причиненного ущерба.

Теги: приговор , рубка леса
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