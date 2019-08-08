Тоболяка судят за убийство приятеля возле кафе

Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

В Тобольске завершено расследование уголовного дело в отношении 41-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве знакомого.

Трагический инцидент произошел 2 июня 2019 года. Ночью в кафе между тоболяком и его приятелем, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Тоболяк съездил домой за ножом и возле кафе дважды ударил им 36-летнего знакомого в грудь. Мужчина умер по дороге в больницу, сообщает СК СКР по Тюменской области. Нападавший скрылся с места преступления и по дороге выбросил нож. Он был задержан, вскоре дело рассмотрит суд.