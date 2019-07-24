Мошенник из оренбургской колонии обманывал тюменцев

В Тюмени окончено расследование уголовного дела в отношении гражданина ближнего зарубежья, который обвиняется в серии дистанционных мошенничеств.

По версии следствия, мужчина 1981 года рождения, отбывающий наказание в одной из колоний Оренбургской области, размещал в интернете объявления о продаже стройматериалов по низкой цене. Общаясь по телефону с потенциальным покупателем, он убеждал его внести предоплату за товар, который должен скоро прийти из Омска в Тюмень. Как только покупатель переводил деньги, аферист переставал выходить на связь.

Возбуждено шесть уголовных дел, общий ущерб жителям Тюмени, Ишима и Ялуторовска составил более 150 тысяч рублей. Вскоре дело рассмотрит суд.