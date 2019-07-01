В Тюменском районе пенсионер напал на друга с ножом

17:19 01 июля 2019
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newsprom.ru

 Дружеское застолье в Тюменском районе закончилось уголовным делом. 66-летний хозяин дома дважды ударил ножом в шею своего 53-летнего гостя за то, что он пьяным свозил его гражданскую жену в магазин.

О тяжелораненом в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России "Тюменский" сообщили медики села Салаирка.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы.

Теги: нападение , полиция , ранение , Тюменский район , уголовная ответственность
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