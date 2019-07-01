В Тюменском районе пенсионер напал на друга с ножом

Дружеское застолье в Тюменском районе закончилось уголовным делом. 66-летний хозяин дома дважды ударил ножом в шею своего 53-летнего гостя за то, что он пьяным свозил его гражданскую жену в магазин.

О тяжелораненом в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России "Тюменский" сообщили медики села Салаирка.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы.