В Тюменском районе пенсионер напал на друга с ножом

Дружеское застолье в Тюменском районе закончилось уголовным делом. 66-летний хозяин дома дважды ударил ножом в шею своего 53-летнего гостя за то, что он пьяным свозил его гражданскую жену в магазин.
О тяжелораненом в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России "Тюменский" сообщили медики села Салаирка.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы.
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