В Тюмени завели уголовное дело из-за слива мазута на землю

12:43 28 июня 2019
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proctmo.ru
| Фото: proctmo.ru

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по жалобе жителя Тюмени о сливе мазута на землю и выяснила, что на земельный  участок в районе улицы Ярославской мазутом загрязнено 1000 кв. м почвы.

Анализ проб показал увеличение концентрации нефтепродуктов в 364 раза.  Это повлекло загрязнение окружающей среды и нанесло вред почве на сумму более 3 млн рублей. 

Природоохранная прокуратура направила материалы проверки в отдел полиции  №8 УМВД России и 27 июня было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 254 УК РФ (порча земли).

Прокуратура сообщает, что в начале июня на этой же улице, примерно в 500 метрах от слива мазута, было незаконно вырублено более 400 кленов, тополей и берез и по этому факту тоже заведено уголовное дело. Расследование инцидентов находится на контроле прокуратуры.

Теги: прокуратура , уголовная ответственность , экология
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