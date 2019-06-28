В Тюмени завели уголовное дело из-за слива мазута на землю

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по жалобе жителя Тюмени о сливе мазута на землю и выяснила, что на земельный участок в районе улицы Ярославской мазутом загрязнено 1000 кв. м почвы.

Анализ проб показал увеличение концентрации нефтепродуктов в 364 раза. Это повлекло загрязнение окружающей среды и нанесло вред почве на сумму более 3 млн рублей.

Природоохранная прокуратура направила материалы проверки в отдел полиции №8 УМВД России и 27 июня было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 254 УК РФ (порча земли).

Прокуратура сообщает, что в начале июня на этой же улице, примерно в 500 метрах от слива мазута, было незаконно вырублено более 400 кленов, тополей и берез и по этому факту тоже заведено уголовное дело. Расследование инцидентов находится на контроле прокуратуры.