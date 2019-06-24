Жительница Увата может сесть в тюрьму за подделку медицинских справок

Сотрудники уватской полиции задержали 28-летнюю жительницу района, она подозревается в сбыте поддельных заключений по результатам медицинского осмотра.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, сотрудники установили, что девушка подделывала медицинские справки с целью дальнейшего сбыта. Клиентов искала самостоятельно, за услугами к ней обращались работники организаций. По месту жительства подозреваемой полиция обнаружила и изъяла бланки медицинских справок.

В отношении гражданки завели уголовное дело по части 1 статьи 327 Уголовного кодекса "Подделка документа в целях его сбыта" и в случае признания виновной ей грозит до двух лет лишения свободы. Что касается покупателей справок, пока установлено семь лиц, то они понесут ответственность за использование заведомо подложного документа, сообщили в полиции.