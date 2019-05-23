Пьяный тюменец угнал машину у коллеги и попал в ДТП

14:00 23 мая 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени в полицию обратился мужчина, который сообщил, что с неохраняемой парковки у него пропал автомобиль.

По записям камер видеонаблюдения полиция составила ориентировку на угонщика. Вскоре автомобиль марки "ВАЗ-2115" был найден, а подозреваемый в преступлении задержан. Им оказался 43-летний коллега хозяина машины. Злоумышленник вытащил ключи от автомобиля из шкафа, уехал на нем и попал в ДТП.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автотранспортом, также он привлечен к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Теги: угон
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