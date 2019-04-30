Сотрудник магазина несколько месяцев крал оттуда товары

В селе Большое Сорокино Тюменской области за кражи был задержан заведующий продуктовым магазином. Сотрудники торговой точки обратились в полицию, заметив недостачу товаров.

Как выяснилось, заведующий магазином в течение трех месяцев похищал блоки сигарет различных марок и сдавал их для продажи в другом населенном пункте.

"Сумма ущерба торговому заведению составила более 200 тысяч рублей. Вырученные средства мужчина потратил на личные нужды", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. В отношении него возбуждено уголовное дело.