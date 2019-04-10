На Геологоразведчиков горела двухкомнатная квартира

Фото: группа "ЧС Тюмень" / vk.com

Пожар произошел вчера вечером в Тюмени в многоквартирном жилом доме на улице Геологоразведчиков. Там загорелась квартира на первом этаже.

Сообщение о пожаре поступило в единую диспетчерскую службу в 19.36, первые пожарные подразделения были на месте спустя 7 минут. Было эвакуировано 11 человек, сотрудниками МЧС было спасено 10 человек. Ликвидировать открытое горение удалось в 19.59. В пожаре никто не пострадал.

По сообщению ГУ МЧС по Тюменской области, в результате пожара в двухкомнатной квартире была повреждена внутренняя отделка и имущество на площади 35 кв.м.

Причина пожара — неосторожное обращение с огнем.