На Геологоразведчиков горела двухкомнатная квартира

Пожар произошел вчера вечером в Тюмени в многоквартирном жилом доме на улице Геологоразведчиков. Там загорелась квартира на первом этаже.
Сообщение о пожаре поступило в единую диспетчерскую службу в 19.36, первые пожарные подразделения были на месте спустя 7 минут. Было эвакуировано 11 человек, сотрудниками МЧС было спасено 10 человек. Ликвидировать открытое горение удалось в 19.59. В пожаре никто не пострадал.
По сообщению ГУ МЧС по Тюменской области, в результате пожара в двухкомнатной квартире была повреждена внутренняя отделка и имущество на площади 35 кв.м.
Причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
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