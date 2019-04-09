Под Тюменью мужчину сбил поезд

Поезд насмерть сбил человека на станции Озеро Андреевское в минувшую субботу, 6 апреля. Погибшим оказался 27-летний мужчина.
Как установили следователи, машинист поезда заметил молодого человека на железнодорожных путях, подал сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.
"Следственными органами проведен осмотр места происшествия и тела, опрошен машинист локомотивной бригады, дано поручение на получение расшифровки скоростемерной ленты", — сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru