Под Тюменью мужчину сбил поезд

17:23 08 апреля 2019
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Поезд насмерть сбил человека на станции Озеро Андреевское в минувшую субботу, 6 апреля. Погибшим оказался 27-летний мужчина.

Как установили следователи, машинист поезда заметил молодого человека на железнодорожных путях, подал сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

"Следственными органами проведен осмотр места происшествия и тела, опрошен машинист локомотивной бригады, дано поручение на получение расшифровки скоростемерной ленты", — сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Теги: гибель , поезд
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