В Зареке произошло два пожара

Два объекта горело на выходных в Тюмени на улице Щербакова.

Вчера ночью в 02.38 поступило сообщение о пожаре в вагоне-бытовке размером 4 × 7 м. Ликвидировать открытое горение удалось в 2.52. Объект был поврежден по всей площади. Пожарным удалось спасти расположенный рядом цех. Причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

В три часа ночи на единую диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре неподалеку — в деревянном нежилом доме. Ликвидировать пожар удалось за 13 минут, пострадавших нет. Огнем была повреждена крыша и комната на площади 18 кв. м. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.