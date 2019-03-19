В Тюмени пересмотрели приговор организатору хищения у банка 560 млн рублей

Тюменский областной суд увеличил срок наказания одному из организаторов кражи 560 млн рублей у Сибирского банка реконструкции и развития. Приговор был пересмотрен после апелляционного представления прокуратуры.

Напомним, 26 января 2018 года из хранилища Сибирского банка реконструкции и развития в Тюмени было похищено более 560 млн рублей. Организованную преступную группу для этой цели создали председатель правления банка Григорий Романюта и москвич Дмитрий Мануилов. В группу вошли житель Санкт-Петербурга Игорь Горбоносов, житель Оренбурга Сергей Кузнецов и жительница Иркутска Инесса Бранденбург. Последняя была специально принята на должность заместителя председателя правления банка.

Бранденбург забрала из хранилища более 561 млн рублей, деньги в девяти спортивных сумках были вынесены оренбуржцем.

Из похищенных денег той же ночью около 350 млн рублей забрал неустановленный мужчина для Григория Романюты. Около 100 млн рублей взяла себе Бранденбург, которая на заранее арендованном самолете улетела в Москву. 27 января, на следующий день после хищения, Романюта из Шереметьево вылетел в Барселону, а Бранденбург 28 января в Берлин.

Романюта и его сообщница до сих пор находятся в международном розыске. Трое обвиняемых — Мануилов, Горбоносов и Кузнецов в феврале 2018 года по решению суда были заключены под стражу. Всем троим суд назначил 3 года колонии общего режима.

"Прокуратура посчитала несправедливым назначение Мануилову и Кузнецову одинакового наказания без учета роли каждого в совершении преступления и размера полученных каждым похищенных средств. Как следует из материалов уголовного дела, Мануилов в результате кражи получил около 90 млн рублей, Горбоносов — 5 млн рублей, а Кузнецов — 10 млн рублей, из которых он 3 млн рублей должен быть вернуть Мануилову", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. По мнению стороны обвинения, Мануилов наряду с Романютой был организатором преступления и у него более активная роль в совершении преступления, чем у Кузнецова.

Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда удовлетворила апелляционное представление прокуратуры и назначила Мануилову 4 года колонии общего режима. Также суд уточнил сумму, подлежащую взысканию с осужденных в пользу банка. Она составила более 557 млн рублей.