Двое тюменцев обманом получили жилищную субсидию в 1 млн рублей

В Тюмени в суд передано уголовное дело в отношении бывших супругов, обвиняемых в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2014 году женщина вступила в сговор с бывшим мужем на хищение жилищной субсидии из бюджета. Она снабдила безработного мужчину липовой справкой о его доходе за 2014 год и поддельной трудовой книжкой. На основании этих документов его признали малоимущим, он был принят на учет как нуждающийся в жилом помещении, предоставляемом по договорам социального найма.

В 2015 году Центр государственной жилищной поддержки, не подозревая обмана, предоставил мужчине субсидию — более одного миллиона рублей. Деньги были перечислены бывшей теще в счет оплаты покупаемой у нее квартиры. Полученную сумму поделили между бывшими супругами, а квартиру переоформили на тещу, а после и на женщину и двоих ее детей.

Махинации с жилищной субсидией были выявлены в ходе оперативных мероприятий в августе 2018 года РУФСБ России по Тюменской области, которое и проводило расследование. Как сообщили в пресс-служб прокуратуры Тюменской области, бывшие супруги полностью признали свою вину и возместили причиненный ущерб.