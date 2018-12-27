В Тюмени незаконно завладевали квартирами умерших

Завершено расследование уголовного дела в отношении членов преступной группы, которые мошенническим способом получали право собственности на жилье умерших граждан. В составе группы были адвокаты, практикующие юристы и бывший сотрудник органов внутренних дел.

Преступная группа действовала в Тюмени в 2013–2016 годах. У участников была информация о квартирах, по которым наследственные дела после смерти их нанимателей не заводились. По подложным документам через суд подставное лицо признавалось членом семьи умершего нанимателя квартиры. Оно получало право пользования жильем с возможностью заключить договор социального найма на муниципальную квартиру и приватизировать ее.

Злоумышленники изготавливали подложные документы по отчуждению объектов недвижимости, на основании которых Росреестр производил государственную регистрацию перехода права собственности от умерших граждан в пользу подставных лиц. Участники преступной группы совершили ряд сделок по отчуждению не менее 15 квартир в пользу добросовестных приобретателей на основании заключенных с ними договоров купли-продажи, а вырученными деньгами распорядились по собственному усмотрению.

Как сообщили в СК СК по Тюменской области, в общем участники группы обвиняются в 41 преступном эпизоде, в том числе по ст.159 УК РФ (мошенничество) и 174.1 УК РФ (легализация).