На улице Одесской в Тюмени горела станция техобслуживания

Двухэтажное строение на улице Одесской областного центра загорелось вчера в шесть вечера. Ликвидировать пожар на станции технического обслуживания площадью 315 квадратных метров удалось к полуночи.

"Вызов поступил в 18:16, спустя несколько минут прибыло первое подразделения гарнизона пожарной охраны. Из зоны воздействия опасных факторов сотрудниками пожарной службы был эвакуирован один человек. Всего на месте пожара работали 32 человека личного состава, 12 единиц техники", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

На пожаре никто не пострадал, ущерб устанавливается. Причина пожара — короткое замыкание электропроводки.