В Тюмени горел многоквартирный деревянный дом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Серьезный пожар произошел вчера вечером на улице Большевиков областного центра. В деревянном доме загорелась одна из четырех квартир и крыша над ней.

Сообщение о пожаре поступило в 20.45, первые подразделения прибыли на место в 20.51. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, в ходе тушения пожара было эвакуировано 12 человек, из горящей квартиры была спасена женщина, ей потребовалась госпитализация.

В 23.59 пожар был ликвидирован. Огнем была повреждена квартира и крыша на площади 80 квадратных метров. Предварительная причина пожара: короткое замыкание.