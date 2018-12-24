В Тюмени проводится проверка по факту обнаружения на пожаре тела пенсионерки

Фото: СУ СКР по Тюменской области

Пожар в микрорайоне Парфенова областного центра произошел в минувшую субботу, 22 декабря. После тушения пожара в частном жилом доме в переулке Доронина было найдено тело 69-летней женщины.

"По данному факту следственным отделом по Центральному округу СКР по Тюменской области проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы пожара. Назначено проведение комплекса экспертиз, в том числе судебно-медицинская. С целью установления причины произошедшей трагедии назначено проведение пожарно-технической экспертизы", — сообщает СУ СК по Тюменской области.