Тоболяков будут судить за кражу из поезда 690 кг металла

В Тобольске завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей поселка Ингаир Тобольского района, обвиняемых в краже. В сентябре 2018 года их застали при хищении лома металла из поезда на станции Юность-Комсомольская.

Один из них забрался в полувагон стоящего на путях грузового поезда и скидывал оттуда на землю лом металла, второй подъехал на своем автомобиле и начал складывать его в машину. Завершить задуманное приятели не успели, так как были задержаны сотрудниками транспортной полиции.

Похищенный металл весом около 690 кг был изъят, сумма ущерба составила почти 12 тысяч рублей. Со слов задержанных, украденное они планировали сдать в ближайший пункт приема, а выручку разделить. Вскоре дело рассмотрит суд.