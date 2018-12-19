Тюменские росгвардейцы за год задержали около 700 граждан, подозреваемых в тяжких преступлениях

Фото предоставлено Управлением Росгвардии по Тюменской области

Об итогах деятельности Управления Росгвардии по Тюменской области за 2018 год журналистам рассказал полковник полиции Евгений Симаков.

Симаков отметил, что в этом году особое внимание уделялось вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период проведения выборов Президента Российской Федерации, чемпионата мира по Футболу FIFA 2018 года и единого дня голосования. "Сотрудниками вневедомственной охраны в дежурные части территориальных отделов УМВД России по Тюменской области доставлено свыше 2 800 правонарушителей, в том числе 440 человек по подозрению в совершении преступлений различной категории", - обобщил цифры Симаков.

Силами ОМОН и СОБР территориального управления Росгвардии проведено более тысячи спецмероприятий. Задержаны свыше 700 подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, административных правонарушений, а также террористической и экстремистской направленности.

Свыше 500 оперативно-служебных, служебно-боевых задач выполнено в текущем году силами специального назначения Управления в составе объединенной группировки войск на территории Северо-Кавказского региона.

Сотрудники авиационного отряда занимаются пресечением преступлений по незаконной вырубке леса, врезки в газовые и нефтяные трубопроводы, а также участвуют в поиске людей. В 2018 году отрядом выполнено свыше 170 полетов и обследовано более 800 га местности. Выявлено 10 преступлений, связанных с хищением биоресурсов, в частности незаконная вырубка деревьев в промышленном масштабе в Нижнетавдинском районе.

В новогодние праздники Росгвардия будет работать обычном режиме. В областной столице круглосуточно будут работать более 30 экипажей, сотрудники ОМОН включены в резерв и будут обследовать места массового пребывания людей на предмет обнаружения опасных взрывчатых веществ.

Симаков подчеркнул, что созданная в 2016 году Федеральная служба войск национальной гвардии РФ является самостоятельной, самодостаточной, боеспособной единицей, готовой решать оперативно-служебные задачи в самых сложных ситуациях и на самом высоком профессиональном уровне во взаимодействии с федеральными органами государственной власти и силовыми ведомствами, сообщает пресс-служба ведомства.