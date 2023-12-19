С 2024 года в ЯНАО пожарные и росгвардейцы начнут получать доплату

Губернатор Дмитрий Артюхов назвал безопасность основным приоритетом.

В Ямало-Ненецком автономном округе сотрудники Росгвардии и пожарные начнут получать доплату в размере 15 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

“С 1 января 2024 года сотрудники Росгвардии, которые занимаются охраной правопорядка, а также работники МЧС, участвующие в тушении пожаров, будут получать доплату от региона. Ее размер 15 тыс. рублей. Соответствующее решение принял глава региона и поддержали члены правительства ЯНАО, первые выплаты зачислят в феврале”, – говорится в официальном сообщении.

Новая мера поддержки коснется только тех работников, чей месячный доход не превышает трех прожиточных минимумов. Выплата будет перечисляться автоматически. Первые средства поступят на счета уже в феврале следующего года.

“Безопасность является нашим безусловным приоритетом. Очень важно, чтобы зарплата тех, кто ее обеспечивает, была достойной. Это сотрудники полиции и Росгвардии, которые занимаются охраной правопорядка, а также пожарные, которые в опасной ситуации первыми приходят на помощь”, – сказал губернатор Дмитрий Артюхов.

Такой механизм уже действует в округе с 1 сентября 2023 года: сотрудникам полиции и инспекторам по делам несовершеннолетних, которые работают в отдаленных населенных пунктах Ямала, поступает доплата в размере 35 тысяч рублей.