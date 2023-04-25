В администрации Тюмени организовали тренировку по эвакуации

18:12 25 апреля 2023
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В администрации города Тюмени (ул. Первомайская, 20) проходит плановая практическая тренировка по действиям при обнаружении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство. 

По условиям тренировки, в здании администрации города "обнаружен" подозрительный предмет. Место обнаружения оцеплено, началась эвакуация персонала из здания. В тренировке принимают участие сотрудники полиции и Росгвардии.

Подобные мероприятия проводятся с целью оценить правильность и слаженность действий сотрудников при эвакуации, отработать их взаимодействие с охраной здания, а также отработать взаимодействие охраны с правоохранительными органами.

Теги: администрация Тюмени , полиция , Росгвардия , эвакуация
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