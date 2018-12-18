Школьного бухгалтера оштрафовали за хищение денег на питание детей

В Исетском районе Тюменской области бывшего бухгалтера школы осудили за присвоение более 800 тыс. рублей.

В 2016 году женщина, работавшая главным бухгалтером в подразделении Бархатовской средней школы — детском саду "Солнышко", стала присваивать поступавшие от родителей деньги за питание детей в дошкольном учреждении.

Бархатовская школа в качестве филиала была присоединена к Исетской средней школе №2, где женщина, ставшая и.о. главного бухгалтера, продолжила присваивать деньги родителей. Также она стала похищать деньги за питание детей в Бархатовской школе, а также однажды присвоила деньги за питание в Красновской школе — филиалах Исетской средней школы №2.

Хищение было выявлено в июле 2018 года, когда руководство Исетской средней школы вместе побывало в Бархатовской школе, чтобы разобраться, почему не поступает родительская плата за питание.

Общая сумма присвоенных средств составила более 845 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, причиненный ущерб женщина полностью возместила. Суд назначил ей штраф в доход государства в размере 120 тыс. рублей.