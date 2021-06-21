Тюменка осуждена за хищение маткапитала

Мировой судья судебного участка №7 Центрального судебного района Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы. Женщина признана виновной в совершении преступлений по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Тюменка в мае 2020 года купила поддельное свидетельство о рождении сына в марте 2020 года и затем через МФЦ обратилась за получением пособий и регионального материнского капитала. С мая 2020 года по февраль 2021 года она обманным путем получила более 360 тыс. рублей на несуществующего ребенка.

Суд назначил тюменке 1 год ограничения свободы, а также постановил взыскать с нее в пользу управления социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района всю похищенную сумму.