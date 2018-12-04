В Тюмени перевозчик выплатит компенсацию пассажирке автобуса, которую защемило дверями

15:28 04 декабря 2018
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Компенсацию морального вреда выплатит ПАТП №1 54-летней тюменке, которая получила травму, когда заходила в автобус.

Инцидент произошел в августе этого года на остановке "Новая"  областного центра. Женщина поднималась в автобус №96, но двери закрылись, и он поехал. Тюменка в салон зайти не успела, ее зажало дверями. После криков пассажиров и самой пострадавшей водитель остановился. Женщина вошла в салон и доехала до нужной остановки. Вечером из-за сильных болей она была вынуждена обратиться в больницу, где ей диагностировали ушиб тазобедренного сустава и назначили лечение.

В сентябре женщина обратилась в прокуратуру с просьбой помочь  взыскать с перевозчика моральный вред. В суде представитель ПАТП №1 предложил заключить мировое соглашение.

"Стороны сошлись  на 50 тысяч рублей. В связи с этим суд утвердил мировое соглашение и производство по делу прекратил", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Теги: автобус , общественный транспорт , травмы
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