Водитель с фальшивыми правами развозил на автобусе работников предприятия

В Тюменском районе в суд направлено уголовное дело в отношении водителя автобуса, использовавшего поддельные водительские права.

В начале ноября этого года мужчину, который, как выяснилось позднее, весной был лишен прав за пьяную езду на полтора года, попросили развести работников одной из организаций. Микроавтобус с людьми остановили сотрудники ГИБДД в ходе операции "Автобус". Предъявленное водителем удостоверение вызвало подозрение у автоинспектора. Документ изъяли, а мужчина был доставлен в полицию, где он назвал свою настоящую фамилию и предъявил паспорт.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в отношении 41-летнего жителя поселка Московский было возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложного документа.