В Тюмени будут судить автомобилиста, ездившего без прав больше двадцати лет

В начале июня водителя с подозрительным удостоверением остановил автоинспектор у поселка Богандинского в Тюменском районе. 51-летний житель Екатеринбурга на Geely MK возвращался из командировки из Петропавловска. Мужчину проверили по базе данных, оказалось что права ему никогда не выдавались.

Он не обучался в автошколе — предпочел изучить ПДД и научиться водить самостоятельно. С 1994 года мужчина стал управлять транспортом.

За езду без прав, в том числе пьяным, он привлекался к административной ответственности. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в январе этого года екатеринбуржец купил себе то самое поддельное водительское удостоверение.

На водителя завели уголовное дело за использование заведомо подложного документа. Ему грозит штраф до 80 тысяч рублей либо обязательные или исправительные работы.