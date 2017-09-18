Житель Югры два года ездил с фальшивым водительским удостоверением

Подделку при обысной проверке документов на трассе выявили ишимские автоинспекторы.

39-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа в мужчина в 2014 и 2015 годах дважды привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Однако штраф в 80 тыс. рублей и лишение на четыре с половиной года права управления транспортными средствами не заставили мужчину стать пешеходом. Летом 2015 года через интернет он купил поддельное удостоверение и продолжил ездить.

Фальшифку распознали автоинспекторы Тюменской области. В августе этого года мужчина вместе с матерью, сестрой и коллегой поехал в Казанский район. На подъезде к Ишиму автомобиль остановили сотрудники ГИБДД и усомнились в подлинности предъявленного удостоверения. В отделе полиции водитель признался, что это фальшивка, сообщает областная прокуратура.

За использование заведомо подложного документа на мужчину было заведено уголовное дело. Ишимская межрайонная прокуратура утвердила по нему обвинительный акт и передала материалы мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция ч.3 ст. 327 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф до 80 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до 2 лет.