Жительница Тобольска перевела мошенникам 2,5 млн рублей

Крупную сумму денег отдала аферистам 46-летняя тоболячка. Подозреваемые в мошенничестве лица всё еще разыскиваются.

Началось все с того, что женщина заказала в интернете косметику, а спустя время ей позвонил неизвестный и поинтересовался, пользуется ли она приобретенной продукцией. Тоболячка подтвердила, что пользуется. Тогда мошенник сообщил ей, что эта косметика опасна — якобы продукт может вызывать аллергию и даже рак кожи. Он сказал женщине, что ей полагается компенсация почти в полмиллиона рублей за приобретение товара ненадлежащего качества, а чтобы ее получить, надо уплатить компенсационный взнос в размере 63 тысяч рублей.

Тоболячка перевела деньги на указанные номера банковских карт. Через некоторое время этот же мужчина пояснил, что из-за изменения курса доллара сумма компенсации увеличена до 900 тысяч рублей, но необходимо оплатить разницу — 89 тысяч рублей. Звонки с различных номеров поступали женщине в течение месяца, и она продолжала переводить деньги аферистам, которые придумывали другие предлоги. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в общей сложности тоболячка перевела около 2,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".