Суд вынес приговор приемной матери, укравшей деньги подопечных

К пяти годам и одному месяцу лишения свободы условно суд приговорил 51-летнюю жительницу Упоровского района. Женщина похитила порядка 1,4 млн рублей у молодых людей с инвалидностью, которые жили у нее в приемной семье.

Один из них спустя два года после достижения совершеннолетия решил жить самостоятельно и забрал у приемной матери свои документы, сберкнижку и банковскую карту. Молодой человек пошел в банк и обнаружил, что с его счетов пропало около 1,4 млн рублей. Он обратился в полицию. В это же время второй подопечный женщины, которому исполнилось 18 лет, стал жить отдельно, и узнал о хищении с его счетов более 83 тыс. рублей. Подозрение пало на приемную мать, которая вынуждена была вернуть им украденные деньги.

"В суде первый подопечный просил не наказывать строго бывшую приемную мать, второй — простил ее. Подсудимая признала вину и раскаялась в содеянном", — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

С учетом этого суд назначил женщине 5 лет и 1 месяц лишения свободы условно и оштрафовал на 100 тыс. рублей в доход государства.