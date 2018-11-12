Тюменка получила серьезные ожоги, упав на раскаленную печь

17:23 12 ноября 2018
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Фото: pixabay.com

На минувших выходных в Тюмени тяжелый ожог получила 50-летняя женщина. В бане от жара у тюменки закружилась голова, она потеряла равновесие и упала на раскаленную железную печь. В результате —  термический ожог II степени, площадь повреждения — 15%.

По словам прибывших на место медиков скорой помощи, ожог затронул дерму — самый глубокий слой кожи. Женщине была оказана вся необходимая помощь, после чего ее доставили в больницу. Сейчас состояние тюменки стабильное, она получает лечение в стационаре.

По данным ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи", всего за минувшие выходные, с 10 по 11 ноября, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1473 жителям Тюмени и Тюменского района. 

Теги: несчастный случай , ожог , скорая помощь
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