Тюменка получила серьезные ожоги, упав на раскаленную печь

На минувших выходных в Тюмени тяжелый ожог получила 50-летняя женщина. В бане от жара у тюменки закружилась голова, она потеряла равновесие и упала на раскаленную железную печь. В результате — термический ожог II степени, площадь повреждения — 15%.

По словам прибывших на место медиков скорой помощи, ожог затронул дерму — самый глубокий слой кожи. Женщине была оказана вся необходимая помощь, после чего ее доставили в больницу. Сейчас состояние тюменки стабильное, она получает лечение в стационаре.

По данным ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи", всего за минувшие выходные, с 10 по 11 ноября, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1473 жителям Тюмени и Тюменского района.