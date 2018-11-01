В Тюмени в сгоревшем дачном доме нашли два тела

Фото: СУ СК по Тюменской области

В областном центре проводится проверка по факту обнаружения на пожаре двух тел.

Дачный дом в СНТ "Источник" на 15-м км Тобольского тракта загорелся вчера, 31 октября, около девяти вечера. После тушения пожара на месте были найдены тела мужчины и женщины, личность погибших устанавливается.

"По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления", — сообщили в СУ СК по Тюменской области. Начата доследственная проверка, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.