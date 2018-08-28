Мужчину, надругавшегося над ребенком десять лет назад, признали больным

41-летнего жителя Ялуторовского района, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за изнасилование, и который сейчас находится под арестом за изнасилование девочки в 2008 году, эксперты центра психиатрии и наркологии имени Сербского признали больным.

Как следует из материалов уголовного дела, 16 июня 2008 года мужчина из Ялуторовского района приехал в Тюмень к сестре в гости и в тот же день надругался над 8-летней девочкой, которую встретил на улице. Она направлялась в библиотеку по улице Геологоразведчиков, чтобы сдать книгу. Злоумышленник схватил малолетнюю за руку, угрожая ножом и убийством, насильно привел в лесополосу за железнодорожными путями и надругался.

В тот же день было возбуждено уголовное дело, однако преступление почти 10 лет было нераскрытым. Найти педофила помогла федеральная база данных геномной информации, введенная в эксплуатацию в 2018 году, которая была сформирована из накопленных данных ДНК, полученных в результате производства судебных экспертиз, экспертных исследований. Геномный профиль ялуторовчанина совпал с геномным профилем лица, разыскиваемого за изнасилование малолетней в 2008 году.

Насильник был задержан в феврале 2018 года и по решению суда заключен под стражу. Девушка уверенно опознала злоумышленника.

Проведенная в июле 2018 года в Москве Национальным медицинским исследовательским центром психиатрии и наркологии имени Сербского комплексная судебная сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза выявила у обвиняемого расстройство - сексуальное предпочтение детей. По мнению экспертов, он нуждается в принудительном наблюдении и лечении у психиатра в амбулаторных условиях.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, обвинительное заключение по делу утверждено, материалы переданы в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.