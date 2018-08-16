В Тюмени задержали женщину, учинившую пожар в доме в отместку сожителю

В областном центре в полицию обратился мужчина, который сообщил что в результате поджога пострадал его дом. Как оказалось, к инциденту была причастна его 51-летняя сожительница.

В тот день между ними при распитии алкоголя произошла ссора, которая переросла в драку. Женщина пошла на кухню, включила электрическую плиту и положила на нее пару вещей из своего гардероба. В результате дом загорелся. Мужчина вызвал пожарных и полицию, ущерб от возгорания составил 100 тысяч рублей.

Вскоре полиция задержала сожительницу тюменца, зарегистрированную в Нижнетавдинском районе. Как сообщили в пресс-службе тюменской полиции, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", ей грозит до пяти лет лишения свободы.